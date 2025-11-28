Pedro Castillo expresidente condenado por conspiración al golpe de Estado

Viernes, 28 de noviembre de 2025

La Corte Suprema de Perú dictó prisión para Castillo y sus excolaboradores, incluyendo penas económicas y prohibición política.



La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para la rebelión, tras intentar disolver el Congreso y consolidar un golpe de Estado en diciembre de 2022.



Junto a Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma pena, mientras que Aníbal Torres, mayor de 80 años, fue condenado a 6 años y 8 meses. Todos fueron inhabilitados políticamente por dos años y deberán pagar 12 millones de soles en reparación civil.



El tribunal concluyó que Castillo coordinó con sus ministros la emisión del mensaje a la Nación y adoptó medidas administrativas para concretar el golpe, aunque no hubo alzamiento armado, lo que descartó la acusación de rebelión.



Los jueces establecieron que Chávez y Huerta participaron activamente en la planificación y ejecución del plan, mientras que otros funcionarios, como policías involucrados, fueron absueltos por falta de pruebas.



La sentencia deja a Castillo fuera de las elecciones de 2026 y marca un hito en la justicia peruana al sancionar intentos de alterar el orden constitucional mediante conspiración organizada.