Bolivia enfrenta “mar de deudas” y anuncia plan de ajuste fiscal

Viernes, 28 de noviembre de 2025

Rodrigo Paz denuncia crisis heredada y anuncia recorte del gasto público y medidas para recuperar la economía del país.



El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, alertó sobre un “mar de deudas” heredado de la gestión del MAS y advirtió que los recursos provenientes del gas no se tradujeron en mejoras estructurales para el país.



Paz detalló que en dos décadas se gastaron USD 60.000 millones en gas y se contrajeron USD 40.000 millones en deuda, dejando al país con pasivos significativos y caída de ingresos por hidrocarburos.



La producción de gas se redujo de 61 a 29 millones de metros cúbicos diarios, mientras que las exportaciones cayeron de USD 6.113 millones en 2013 a USD 788,5 millones en lo que va del año, según cifras oficiales.



Para enfrentar la crisis, el gobierno proyecta recortes del gasto público, fomento de reinversión y políticas de eficiencia financiera, buscando recuperar la confianza de inversionistas y ciudadanos.



Paz enfatizó que el proceso será largo y exigente, pero afirmó que la unidad y la gestión responsable permitirán superar la situación heredada y estabilizar la economía nacional.