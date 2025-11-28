Se definieron las semifinales de la Copa América Talla Baja

Viernes, 28 de noviembre de 2025

Una dramática jornada de Cuartos de Final dejó a Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia en la penúltima instancia del torneo.

Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia clasificaron a las Semifinales de la Copa América de Talla Baja 2025 tras una dramática jornada de Cuartos de Final disputada este jueves en Asunción. Argentina venció 2-0 a Estados Unidos y ahora enfrentará a Bolivia, que eliminó a México por 1-0 en el partido más ajustado. La otra llave la protagonizarán el local Paraguay, que goleó 11-1 a Guatemala, y Brasil, que dejó afuera a Chile en una épica definición por penales.



La Copa América de Talla Baja 2025 entró en su fase más emocionante y dejó definidos a los cuatro mejores equipos del continente. Los Cuartos de Final se vivieron con intensidad y drama, dejando el camino listo para las semifinales que se jugarán íntegramente este viernes 28 de noviembre en Asunción.



Argentina ratifica su candidatura (Argentina 2-0 Estados Unidos)

El campeón defensor del título no tuvo mayores sobresaltos en su cruce. Argentina superó a Estados Unidos por 2 a 0, controlando el juego y la posesión. Si bien el equipo estadounidense tuvo en su arquero a la figura del encuentro, la Albiceleste logró la diferencia necesaria para avanzar con autoridad.



Paraguay fue una aplanadora (Paraguay 11-1 Guatemala)

El anfitrión demostró su poderío ofensivo y la razón de su liderazgo en el Grupo A. Paraguay no tuvo piedad de Guatemala, a quien goleó por un abultado 11 a 1, asegurando su lugar en Semifinales con una superioridad indiscutible.



Ver transmisión del partido Paraguay vs Guatemala



Drama y hazaña del arquero (Brasil [penales] Chile)

El duelo más tenso de la jornada fue entre Brasil y Chile, que se definió desde los doce pasos. El arquero brasileño fue el gran héroe de la tarde, brillando al atajar todos los penales chilenos.



Al finalizar el partido, el arquero se mostró orgulloso por la clasificación:



"Se sufrió bastante. No esperaba atajar todos los penales, pero trabajé todo el año para eso. Creo que hice una excelente Copa América, y Brasil se merecía esa clasificación. Vamos con todo ahora, vamos a ser campeones".



Ver transmisión del partido Brasil vs Chile



El cruce más caliente (Bolivia 1-0 México)

Bolivia dio el golpe y eliminó a México en el partido más parejo de la jornada, venciéndolo por un ajustado 1 a 0. El encuentro fue catalogado como el más "caliente" de la fase, dada la intensidad y el compromiso físico de ambos equipos. El único gol fue suficiente para que Bolivia se meta entre los cuatro mejores, dejando fuera al equipo mexicano.



Ver transmisión del partido Bolivia vs México



Programación de las Semifinales

Los cruces de las semifinales prometen alta intensidad y se jugarán mañana, viernes 28 de noviembre:



17:00 h. Paraguay vs. Brasil



17:00 h. Argentina vs. Bolivia