Argentina le ganó a E.E U.U y clasificó a las semifinales

Viernes, 28 de noviembre de 2025

El campeón defensor del título superó el difícil cruce de Cuartos en Asunción. El arquero rival fue figura, pero los goles de Brassesco y Deamigo aseguraron el pase a la próxima instancia del torneo continental.

La Selección Argentina de Fútbol de Talla Baja se impuso 2 a 0 a Estados Unidos en el CEO Arena de Asunción este jueves 27 de noviembre, logrando el pase a las Semifinales de la Copa América 2025. El triunfo se concretó con los goles de Catriel Brassesco y Lucas Deamigo, en un partido en el que el equipo nacional dominó el ataque. Sin embargo, el arquero estadounidense, Marlo Webster, se consagró como la figura del encuentro al evitar una goleada histórica.



La hegemonía en el juego de Argentina fue evidente desde el inicio, con figuras como Martín Antúnez y Facundo Rojas probando constantemente al arco. El marcador se abrió en el primer tiempo gracias a un bombazo de Catriel Brassesco, el especialista en pelota parada de la Selección.



El segundo tanto, que trajo la tranquilidad, llegó en el segundo tiempo, cuando Lucas Deamigo marcó el 2 a 0 tras una gran jugada, sellando la victoria definitiva para el equipo argentino.



El arquero estadounidense, figura del partido

La gran figura de la tarde no fue un atacante, sino el arquero de Estados Unidos, Marlo Webster (dorsal 22), quien se lució con una serie de atajadas espectaculares que impidieron que Argentina ampliara la diferencia. Al finalizar el partido, Webster fue nominado a Jugador Más Valioso por la afición y habló sobre el valor del deporte:



"Mis defensores lo hicieron absolutamente increíble, tuvimos grandes oportunidades en ataque... hicimos todo lo que pudimos, y Argentina simplemente fue el mejor equipo hoy. Pude mantener el resultado en dos goles y hacerles la vida difícil de la mejor manera que pudimos, así que nos vamos con una sonrisa sabiendo que lo dimos todo."



El arquero también destacó el valor de la comunidad de personas de talla baja (LP) en el deporte:



"Mi consejo es simplemente ser uno mismo y tener confianza, y confiar en que ser uno mismo es lo mejor que puedes hacer. Mantengan a su familia y a la comunidad de LP cerca, y estarán bien."



Con esta victoria, Argentina avanza a las semifinales de la Copa América de Fútbol de Talla Baja. El equipo jugará mañana, viernes 28 de noviembre, buscando un lugar en la gran final.



Puede revivir el partido completo en el canal oficial de la FIFTB: Copa América de Talla Baja 2025 | Paraguay | ARGENTINA vs ESTADOS UNIDOS | CUARTOS DE FINAL