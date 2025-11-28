Inició el pago de Becas, Pensiones no Contributivas y Líderes Comunitarios

Viernes, 28 de noviembre de 2025

Los beneficiarios podrán cobrar desde el 28 de noviembre, con incrementos aplicados y disponibilidad inmediata en cajeros del Banco de Corrientes.





El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes confirmó que hoy estarán habilitados los pagos de becas, pensiones no contributivas y el programa de líderes comunitarios. Todos los montos llegarán con aumentos ya establecidos por la cartera provincial.



Las autoridades informaron que los fondos estarán disponibles desde la primera hora a través de los cajeros automáticos del Banco de Corrientes, permitiendo un acceso rápido y sin necesidad de trámites presenciales. El objetivo es agilizar la asistencia y evitar demoras en el cobro.



El incremento aplicado responde a la actualización periódica que realiza el organismo, en línea con la evolución económica y la necesidad de acompañar a los sectores que dependen de estas prestaciones. El refuerzo busca sostener ingresos clave en un contexto de alta sensibilidad social.



Desde el Ministerio recordaron la importancia de verificar el estado de la tarjeta de débito y mantener actualizados los datos personales para evitar inconvenientes durante el proceso de acreditación. Ante cualquier duda, se recomienda consultar por los canales oficiales.



Con este nuevo calendario de pagos, la provincia ratifica la continuidad de los programas sociales y refuerza su política de asistencia directa a beneficiarios esenciales, entre ellos estudiantes, personas con discapacidad y referentes comunitarios.







