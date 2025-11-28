Santilli viaja a Corrientes para asegurar apoyo al Presupuesto

El ministro del Interior se reunirá con Gustavo Valdés para fortalecer consensos y avanzar en el debate nacional del Presupuesto 2026.

La discusión por el Presupuesto 2026 entra en una etapa crucial y el ministro del Interior, Diego Santilli, apostará a una nueva ronda de negociaciones en Corrientes. El funcionario visitará la provincia la próxima semana para mantener un encuentro con el gobernador Gustavo Valdés, en el marco de la búsqueda de mayores consensos políticos.



La reunión fue confirmada por el propio mandatario correntino, quien adelantó que el ministro podría arribar entre lunes y martes. Según señaló, ambos mantuvieron una conversación telefónica preparatoria en la que coincidieron en la necesidad de avanzar en una agenda conjunta.



Valdés subrayó que espera un “diálogo fecundo” con Santilli, orientado a definir prioridades para el desarrollo provincial y a delinear aportes al debate nacional. El intercambio se concentrará, además, en las demandas regionales que buscan ser incorporadas al proyecto financiero.



El viaje de Santilli se enmarca en una serie de reuniones con gobernadores de diferentes regiones del país. El objetivo central es consolidar una base sólida de apoyos que permita la aprobación del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados y su posterior tratamiento en el Senado.



Además de las definiciones presupuestarias, el ministro tomará nota de los reclamos específicos de cada distrito y procurará sumar adhesiones para las reformas laboral y tributaria impulsadas por el Gobierno nacional, cuyos debates avanzarán de manera paralela en el Congreso.