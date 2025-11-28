Acuerdo histórico para bajar retenciones al petróleo

Viernes, 28 de noviembre de 2025

El Gobierno y las provincias patagónicas firmaron un esquema escalonado que busca impulsar exportaciones y reactivar inversiones en el sector petrolero.



El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y Santa Cruz, Claudio Vidal, para firmar un acuerdo histórico de reducción de retenciones al petróleo. La medida se suma al convenio previamente suscripto con Chubut y busca fortalecer la competitividad del sector.



Según detallaron los mandatarios provinciales, el esquema establece que hasta USD 65 por barril no habrá retenciones, entre USD 65 y USD 80 se aplicará un porcentaje escalonado y por encima de USD 80 la alícuota será del 8%. La medida busca incentivar la inversión y garantizar que los beneficios se reinviertan en los yacimientos.



El acuerdo también contempla la colaboración de gremios y empresas locales, estableciendo una mesa de competitividad que garantice que los recursos se destinen a modernizar la producción y mejorar la rentabilidad de la actividad petrolera. Se espera que la iniciativa genere más empleo y fortalezca la economía regional.



A pesar del avance con Neuquén y Santa Cruz, todavía quedan provincias petroleras que no firmaron el acuerdo, como Mendoza, Tierra del Fuego y Río Negro. El Ministerio de Economía continúa negociando para extender el esquema a todos los distritos del sur.



Autoridades destacaron la relevancia estratégica de la medida, que permitirá evitar la importación de crudo en los próximos años, fortalecer la actividad local y mantener precios competitivos para los consumidores nacionales.