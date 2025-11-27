Un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

Martes, 25 de noviembre de 2025



El accidente ocurrió durante la instalación de la estructura festiva en la plaza de la capital del estado de Amazonas. Autoridades hallaron irregularidades en el operativo



En cuanto al operador del camión con la grúa, Antônio Benjamin, se encontraba disfrazado de Papá Noel en el momento del accidente. Ante el desplome, logró saltar de la cabina antes del colapso y fue arrestado posteriormente bajo sospecha de homicidio culposo y lesiones corporales. Las autoridades han puesto especial atención en su situación laboral, ya que Benjamin estaba de baja y recibía prestaciones por discapacidad en un instituto debido a problemas de salud, por lo que no debía estar desempeñando tareas de este tipo.



La empresa responsable del montaje reconoció que lo habían contratado únicamente para esa jornada, sin verificar sus cualificaciones ni su aptitud para operar maquinaria pesada. El inspector policial Marcelo Martins explicó: “Está de baja laboral debido a la prestación por discapacidad del Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil. En otras palabras, no estaba cualificado ni apto para trabajar. La empresa también incurrió en un error al contratar a alguien sin verificar sus cualificaciones”.



Los primeros detalles ha revelado varias irregularidades en el proceso de montaje. Además de la ausencia del Limitador de Carga y del plan de izamiento, la operación carecía de la ART, documento que certifica la supervisión de un profesional de ingeniería. Estas omisiones han sido señaladas como factores determinantes en el accidente, según los informes policiales.



El Cuerpo de Bomberos y el Servicio Móvil de Atención de Emergencias acudieron rápidamente al lugar para rescatar a las víctimas. Un militar retirado y un médico que transitaban por la zona prestaron los primeros auxilios antes de la llegada de los equipos de emergencia. La Secretaría de Cultura y Economía Creativa del estado informó que la empresa contratada por el gobierno local había presentado toda la documentación requerida para el montaje del árbol navideño. Sin embargo, la investigación continúa para determinar si existieron otras irregularidades en el proceso.



El gobernador de Amazonas, Wilson Lima, expresó su pesar por lo ocurrido y aseguró que las familias de las víctimas están recibiendo asistencia del gobierno. En un mensaje oficial, Lima manifestó: “Mi solidaridad y mis oraciones están con las familias de las víctimas. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad, el respeto y la atención a todos los trabajadores y a la población. Seguimos trabajando para que, tras este momento tan difícil, Largo pueda volver a recibir el espíritu de unidad y esperanza de nuestra Navidad”.



Este trágico episodio se suma a otro incidente registrado en el mismo lugar durante 2024, cuando el árbol de Navidad se incendió. En esa ocasión, los bomberos lograron extinguir las llamas sin que se reportaran heridos.