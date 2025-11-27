La UCR nacional definirá al sucesor de Lousteau el 12 de diciembre

Martes, 25 de noviembre de 2025

La Unión Cívica Radical (UCR) puso fecha para la renovación de sus autoridades nacionales: el partido centenario convocó para el 12 de diciembre al plenario que definirá quién sucederá a Martín Lousteau al frente del Comité Nacional.



La elección se realizará, como es tradición, una vez que quede cerrada la integración de los bloques parlamentarios. Y, esta vez, el escenario aparece bastante despejado: no solo hay pocos nombres en circulación, sino que además quedó claro que el líder de Evolución no buscará retener la conducción.



La convocatoria se resolvió por unanimidad en una reunión de la mesa nacional que todavía preside Lousteau. El plenario de delegados estará compuesto por cuatro representantes por provincia, más dos delegados de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad. El encuentro se realizará a las 14 en la sede partidaria de Alsina 1786, en la ciudad de Buenos Aires.



Según confirmaron fuentes internas, Lousteau no tiene intención de continuar al frente del partido después de un período marcado por tensiones con varios correligionarios, en especial con los gobernadores que eligieron alinearse con el gobierno de Javier Milei, consignó Ámbito.



Cabe destacar que el senador dejará la Cámara Alta para ocupar una banca en Diputados, dentro del bloque Provincias Unidas.



Desde hace varios meses, Lousteau mantiene un rol opositor frente a La Libertad Avanza y respaldó iniciativas como la ley de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. También fue crítico de varias decisiones económicas del presidente, en particular del vínculo que intenta consolidar con EE. UU. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, está entre uno de los mejor posicionado para suceder a Lousteau. El correntino fue el único integrante de Provincias Unidas que triunfó en las dos elecciones pasadas: la del 31 de agosto y la del 26 de octubre.