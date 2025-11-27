Un hombre murió de un infarto cuando estaba caminando

Martes, 25 de noviembre de 2025

El trágico hecho ocurrió este lunes por la mañana, alrededor de las 06:30, en el barrio Aviación de la localidad correntina de Monte Caseros.



Un hombre de 56 años falleció en la vía pública tras haber sufrido un infarto en el momento que se encontraba caminando, informó la Policía.



Tras ser alertado por medio de una llamada telefónica, agentes sanitarios se acercaron hasta el lugar y constataron que la víctima, de apellido Lezcano, no presentaba signos vitales. Posteriormente, tomó intervención el médico de la Policía, quien certificó que el padecimiento se produjo a causa de un infarto.



Luego de llevar adelante las diligencias de rigor correspondientes, el cuerpo de Lezcano fue entregado a sus familiares.