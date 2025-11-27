Avanza el juicio por el crimen de Alfredo Molina

Martes, 25 de noviembre de 2025

Hoy se presentan cuatro testigos en la causa que investiga el homicidio y el intento de femicidio en San Cosme.



El proceso judicial por el crimen de Alfredo Molina retomará hoy por la tarde una etapa decisiva, con la declaración de cuatro testigos citados por la Fiscalía y la querella. El acusado, Osvaldo David Medina, enfrenta cargos por homicidio agravado y tentativa de femicidio contra su expareja, hechos ocurridos en abril de 2024 en San Cosme.



Según la planificación del Tribunal, el juicio se extenderá a lo largo de cinco audiencias, aunque la duración podría variar según el ritmo de las declaraciones. La defensa de Medina estima que el veredicto podría conocerse en los primeros días de diciembre.



El abogado defensor, Guillermo Rojas Busellato, adelantó que no cuestionarán la responsabilidad penal del imputado, sino que orientarán su estrategia hacia el atenuante de emoción violenta previsto en el Código Penal. Para ello, considera que la evidencia clave estará en el análisis de los teléfonos celulares.



Las audiencias continuarán el miércoles 26 con otros tres testigos y se retomarán el viernes 28 con un nuevo bloque de declaraciones. Ya en diciembre, será el turno de los testigos ofrecidos por la defensa, antes de los alegatos finales y el veredicto



El proceso concluirá con la audiencia del 2 de diciembre, en la que se expondrán los argumentos de cierre, y posteriormente se dará lectura a la sentencia, que buscará esclarecer uno de los casos más sensibles de la región.