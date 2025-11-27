Control gratis para prevenir la ceguera por diabetes

Martes, 25 de noviembre de 2025

El 28 de noviembre habrá estudios sin costo en dos hospitales correntinos para detectar retinopatía diabética.



La nueva edición de la Campaña Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes llegará este viernes 28 a Corrientes con controles gratuitos destinados a detectar de manera temprana la retinopatía diabética. La iniciativa, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO), se realizará simultáneamente en 87 centros del país.



En la provincia, los pacientes podrán asistir sin turno previo al Hospital Geriátrico Juana Cabral y al Hospital Llano, donde equipos de especialistas efectuarán exámenes de fondo de ojos, un procedimiento rápido, indoloro y fundamental para evaluar el estado de la retina.



Los médicos informarán en el momento los resultados del estudio y las indicaciones necesarias para continuar el seguimiento visual. El objetivo central es identificar lesiones iniciales que, sin tratamiento adecuado, pueden derivar en pérdida irreversible de la visión.



La retinopatía diabética suele avanzar sin síntomas en su etapa inicial, por lo que la detección anual resulta clave. En Argentina, unas 4 millones de personas conviven con diabetes, muchas de ellas sin saberlo, lo que incrementa el riesgo de complicaciones oculares graves.



Desde 1999, la campaña ha permitido diagnosticar signos compatibles con retinopatía en cuatro de cada diez pacientes evaluados, reforzando la importancia del control periódico. Para más información, se puede consultar en el sitio oficial del CAO.