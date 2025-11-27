Argentina le ganó 4 a 1 a México

Martes, 25 de noviembre de 2025

El capitán y número 10 de la Selección Argentina, Facundo Rojas, convirtió el cuarto gol ante México, sellando la victoria en el CEO Arena de Asunción, Paraguay.

El capitán y número 10 de la Selección Argentina, Facundo Rojas, pudo tener su debut goleador, en la victoria por 4 a 1 contra México este lunes 24 de noviembre en el CEO Arena de Asunción, Paraguay. Con esta nueva goleada, Argentina suma seis puntos y se consolida como líder del Grupo B en la Copa América de Talla Baja 2025. El gol de Rojas llegó sobre el final y, al celebrarlo, el capitán hizo el gesto de "sacarse la mufa".



El campeón defensor de la Copa América, Argentina, cumplió con su objetivo en la segunda jornada del Grupo B. La victoria por 4 a 1 frente a México fue un claro mensaje de la jerarquía albiceleste, que logró imponerse a un rival que presentó una dura batalla en el campo.



El primer golpe fue argentino, a cargo del defensor Catriel Brassesco, quien tuvo su gol en el primer tiempo. Sin embargo, México respondió en la segunda mitad con un gol del peligroso César Cervera, que igualó el partido temporalmente.



La reacción de Argentina fue contundente para evitar sorpresas. Lucas Deamigo se encargó de poner el 2 a 1, tras una asistencia de Martín Antúnez. Luego, Catriel Brassesco repitió, marcando su doblete y poniendo el 3 a 1 en el marcador, tras una jugada espectacular.



El gol que sentenció la goleada llegó sobre el final y tuvo como protagonista al capitán del equipo. El número 10, Facundo Rojas, que el día anterior había sufrido una lesión, se encargó de marcar el definitivo 4 a 1 después de un córner. Tras convertir, Rojas hizo el comentado gesto de limpiarse la ropa, simbolizando que el equipo se "saca la mufa" para afrontar lo que resta del campeonato.



El encuentro fue altamente físico y se vio empañado por la expulsión del jugador mexicano Eder Motola y una tarjeta amarilla al capitán argentino Facundo Rojas por reclamos al arbitraje. A pesar de esto, la victoria reafirma la candidatura de Argentina en el torneo.



Puede revivir el partido completo en el canal oficial de la FIFTB: Copa América de Talla Baja 2025 | Paraguay | ARGENTINA VS MEXICO



Próximo partido de Argentina:

Argentina enfrentará a Brasil martes 25 de noviembre, a las 17:00 horas.