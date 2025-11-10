Karen Reichardt: "Todavía no leí el reglamento, es tedioso"

Lunes, 10 de noviembre de 2025



La diputada de La Libertad Avanza lo calificó como “tedioso” y expresó que “este fin de semana” lo leerá.





La diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) Karen Reichardt, reconoció este jueves que todavía no pudo leer el reglamento de la Cámara de Diputados.



Reglamento de Diputados

Karina Celia Vázquez Bustelo, conocida por su nombre artístico de Karen Reichardt, calificó como “tediosa” la normativa y dijo que “este fin de semana” la leerá.



“¿Vos sabés lo que fue desde que firmé hasta acá?”, preguntó la diputada electa en declaraciones a CNN Argentina difundidas por NA.



La secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, entregó días atrás durante un encuentro en la Casa Rosada a todos los diputados libertarios un ejemplar de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados para que puedan desempeñarse de un modo adecuado en el recinto de la Cámara Baja.



Polémica

Reichardt había aclarado a fines de octubre su exabrupto sobre los votantes del peronismo y sostuvo que había hablado de una “enfermedad mental” de los electores por un “chip cultural”.



“Dije ‘enfermedad mental’ por el chip cultural. Pero en serio: si no tenés cloacas, la calle es de los delincuentes, ni hablar de la educación, y cuando vayas a votar fíjate si el aula tiene picaportes, ¿vas a seguir votando lo mismo?”, preguntó la diputada electa en aquella oportunidad.