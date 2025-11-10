Inició el cronograma de pago del plus para municipales

Lunes, 10 de noviembre de 2025







El Municipio capitalino anunció que este lunes 10 inicia el pago de plus a los empleados de la Comuna. Desde este mes se aplica un nuevo aumento en estos conceptos, acordados en su momento en paritarias.



El cronograma de este primer adicional de noviembre se extenderá hasta el miércoles 12, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes.



Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 10 de noviembre, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.



Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30 y de 16 a 20. En este caso, el lunes 10 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el martes 11, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el miércoles 12, a los que tengan documentos que finalicen en 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del lunes 10 al miércoles 12 de noviembre.