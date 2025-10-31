Argentina le paga 822 millones de dólares una deuda tomada por Macri

Viernes, 31 de octubre de 2025

El Gobierno pagará el próximo lunes USD 822 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses por el acuerdo de refinanciación del crédito de USD 45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.



El pago deberá realizarse con reservas internacionales, actualmente reforzadas por el préstamo firmado en abril por USD 20.000. Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.



El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a USD 1.038 millones, al sumar otros USD 217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales. El pago impactará en una reducción de las reservas, que al jueves ascendían a USD 40.495 millones.



El equipo económico anunció en los últimos días que comenzará a desarrollar un programa para la compra de reservas, pero ante la inminencia de este vencimiento se verán resentidas.



En principio este pago estaba calzado con un desembolso de unos USD 1.000 millones del FMI producto de una nueva revisión del acuerdo vigente. Sin embargo, la última negociación que relajó las metas de acumulación de reservas también postergó las auditorías. La próxima será en enero y hasta ese momento no habrá nuevos giros del organismo.