Otra velada histórica con luchadoras

Viernes, 31 de octubre de 2025

La cuenta regresiva para la 16° edición de la Batalla del Puente anticipa una propuesta para revalidar títulos y confirmar el momento de varios luchadores destacados del país.



A días de otra velada histórica de MMA en Corrientes, se desarrollará el 31 de octubre, el pesaje oficial de luchadores y conferencia de prensa. Este momento clave para la gran velada se desarrollará en el bar Tampa (Costanera Sur y Lamadrid) de la ciudad de Corrientes, desde las 13.



El próximo sábado 1 de noviembre desde las 20, en las instalaciones del Club Córdoba, vuelve la jaula y se reedita uno de los espectáculos de artes marciales mixtas de mayor con crecimiento y nivel en el mundo.



En el combate principal, otra vez estará en acción al correntino "Juanjo" Ibáñez, enfrentado al santafesino Jesús "Mapache" Ru, con el local defendiendo el cinturón de la franquicia. En una de las peleas de semifondo, Pablo "El Niño" Flores se medirá en la jaula ante Elías Ru, santafesino y hermano de Jesús, consolidando la noche.



Y además, en otra preliminar sobresaliente, Valeria "Foxi" Ibáñez también pondrá en juego su cinturón, esta vez ante Katherine "La 22" Mansilla.



Un total de 15 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional y semiprofesional, destacadas peleas de kickboxing semipro y MMA amateur conformarán esta nueva velada, única para el NEA.