La dura condena que recibiría el compañero de Lautaro Martínez al matar un jubilado

Miércoles, 29 de octubre de 2025

El arquero del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, protagonizó un trágico accidente en una carretera cercana a Milán que terminó con la muerte de un hombre de 81 años.

La Justicia italiana investiga las circunstancias del hecho y evalúa qué pena podría corresponderle. El fútbol italiano se encuentra conmocionado por una noticia que sacudió a todo el ambiente deportivo. Josep Martínez, arquero español del Inter de Milán y compañero de Lautaro Martínez, atropelló y mató a un hombre de 81 años en un accidente de tránsito ocurrido este martes por la mañana en la localidad de Fenegró, a pocos kilómetros de la ciudad de Milán.



El episodio, ocurrido cerca de las 8.30, tuvo un impacto inmediato tanto en Italia como en España, y abrió una investigación judicial para determinar las causas y responsabilidades. Según las primeras versiones, el hombre fallecido —que se desplazaba en una silla de ruedas— habría perdido el conocimiento antes de caer a la calzada, justo en el momento en que pasaba el vehículo conducido por el futbolista.



Dónde y cómo ocurrió el accidente que involucra al arquero del Inter



El accidente tuvo lugar en una zona urbana de Fenegró, una pequeña localidad de la provincia de Como, situada a unos 30 kilómetros al norte de Milán. De acuerdo con medios italianos, Josep Martínez se dirigía al centro de entrenamiento del Inter cuando se produjo el impacto.



El futbolista viajaba en su automóvil particular y, según testigos, se detuvo de inmediato tras el accidente. Intentó socorrer al hombre junto con otras personas que se encontraban cerca, pero el jubilado de 81 años ya se encontraba inconsciente. Los servicios médicos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento.



La prensa italiana informó que, de acuerdo con las primeras pericias, el peatón habría sufrido un desmayo o un posible paro cardíaco antes de caer a la calle, lo que habría hecho imposible que el arquero evitara el choque. No obstante, los resultados finales de las pericias serán clave para definir el grado de responsabilidad de Martínez.