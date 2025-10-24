Pablo Quirno el canciller que reemplazará a G. Werthein

Viernes, 24 de octubre de 2025

Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, asumirá como nuevo canciller en reemplazo de Guillermo Werthein. La decisión fue confirmada por fuentes del Gobierno nacional, luego de que Werthein presentara su renuncia el día de ayer. El Presidente Javier Milei optó por un perfil técnico y de confianza dentro del equipo económico para ocupar el cargo.



El comunicado oficial destacó la continuidad del trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, subrayando que esta designación busca "reforzar la visión pro-mercado y la apertura económica" del Gobierno. Además, remarcó que Quirno será el encargado de "impulsar acuerdos comerciales estratégicos" y fortalecer la inserción internacional de la Argentina.



Su nombramiento refuerza el vínculo entre la Cancillería y el área económica del Gobierno, en línea con la estrategia de apertura y enfoque pro-mercado impulsada por el presidente Javier Milei.



Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Quirno cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector financiero internacional. Antes de dedicarse a la función pública, se desempeñó en JP Morgan, donde llegó a ser director para América Latina en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. Desde ese rol, asesoró a gobiernos y empresas en distintas partes del mundo en temas de fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas, privatizaciones y private equity.



En el ámbito público, Quirno comenzó su trayectoria en 2016 como coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Un año más tarde, se convirtió en jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas, acompañando a Luis Caputo y participando de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además de impulsar la iniciativa de Participación Público-Privada (PPP).



En 2018, asumió como director del Banco Central, también bajo la conducción de Caputo, cargo que ocupó por tres meses. Ya en 2023, fue convocado nuevamente por su mentor para ocupar la Secretaría de Finanzas, integrando el equipo económico del presidente Milei.



Reconocido por su perfil técnico, su trayectoria combina la experiencia en mercados internacionales con un estrecho alineamiento a la visión económica liberal del actual gobierno. Su llegada a la Cancillería apunta a fortalecer los vínculos comerciales y financieros del país con el exterior, con el foco puesto en atraer inversiones y promover acuerdos estratégicos.