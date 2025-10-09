Feriado Nacional y los servicios municipales

Jueves, 9 de octubre de 2025

La Secretaría de Ambiente comunicó que pese al feriado nacional se llevará adelante el servicio de recolección de residuos de manera normal en ambas zonas (diurna y nocturna) en la que está dividida la ciudad.





La Municipalidad de Corrientes informó acerca del funcionamiento de las dependencias y servicios que tiene a su cargo con motivo del feriado nacional de este viernes 10 de octubre, trasladado del 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.



El Tribunal de Faltas Municipal funcionará el viernes de 8 a 16, con una guardia que se ocupará exclusivamente de trámites comunes y secuestros preventivos. El sábado 11 habrá una guardia del juzgado de faltas N° 2, y el domingo 12 el tribunal estará abierto de 8 a 16, solo para trámites comunes y secuestros preventivos.



Por su parte, la Dirección General de Defunciones atenderá, de 7 a 19, en la oficina ubicada por calle 25 de Mayo 1132 (Palacio Municipal) para inhumaciones, introducción de cenizas y traslados urgentes. En el caso de los cementerios San Juan Bautista, del barrio Virgen de los Dolores, y San Isidro Labrador, de Laguna Brava, estarán abiertos, de 7 a 17, para visitas e inhumaciones.



Los puesteros del mercado de Abasto (El Piso) y del mercado de productos frescos trabajarán el 10 de octubre solo en horario de 7 a 13. En tanto que los paseos de compras ubicado en "El Piso", el puerto, barrio San Gerónimo y la Exvías funcionarán de manera normal, de 8 a 21.



Las Ferias de la Ciudad también tendrán lugar normalmente el próximo viernes en los barrios Laguna Seca (calle Larrea al 3400, frente al Colegio Arturo Illia); Mil Viviendas (plaza República del Perú) y Berón de Astrada (plazoleta Los Inmigrantes).



Los Centros de Informes Turísticos funcionarán de acuerdo a este esquema: plaza Vera, de 7 a 22; Terminal, de 8 a 20; Paseo de Compras Puerto; de 7 a 21:30; y plaza Cabral, de 9 a 13 y de 14 a 20.



Las áreas de Tránsito, Guardia Urbana, Transporte, y el Servicio de Emergencia Municipal (ambulancias) brindarán sus servicios el referido día con personal de guardia. El 10 de octubre no atenderán los Puntos SUBE y tampoco habrá cobro de estacionamiento medido en las calles alcanzadas por el sistema.



En tanto, la Agencia Correntina de Recaudación (ACOR), la Caja Municipal de Préstamos (CMP), el Centro Emisor de Licencias (CEL), las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS), y las demás oficinas administrativas comunales no brindarán atención al público este viernes.