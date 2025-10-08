La Fiscalía Electoral dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la boleta de LLA

Miércoles, 8 de octubre de 2025

Recomendó que quien estaba como segunda de la lista libertaria reemplace a Espert y no Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires.





Acto de LLA en Mar del Plata. De izquierda a derecha, Karen Reichardt, Diego Santilli y Sebastián Pareja. Crédito: @karenreichardt1

La fiscal federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó ayer que finalmente quien deberá encabezar la lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas sea Karen Reichardt y no Diego Santilli, como había pedido el gobierno de Milei, tras la renuncia de José Luis Espert.



Ahora, la decisión final sobre quién encabezará la boleta de LLA la tendrá el juez Alejo Ramos Padilla.



Justamente, resta la definición del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, para terminar de confirmar que la exmodelo sea la primera en la nómina electoral para los comicios del próximo 26 de octubre y no pueda ser el Colo.



De acuerdo con la presentación que realizó Roteta, los titulares de la alianza La Libertad Avanza pidieron que se aplique el artículo 7 del Decreto 171/2019, "se disponga la adecuación del orden de la lista mediante el corrimiento ascendente por género de las candidatas mujeres a partir del orden número 34 y de los candidatos varones, a partir de Diego César Santilli, quien se propone que ocupe el orden número 1 de la lista".



Sin embargo, desde la Justicia explicaron que "hacer lugar a la petición de la alianza arrojaría un resultado que, contrariamente a cuanto se erige como deber de esta representación, conllevaría al aumento de la brecha de género en el ámbito parlamentario, en detrimento del espíritu constitucional y contradictorio con el espíritu de la Ley 27412 pues acceder a la petición en los términos en que se solicitó, agrandaría la brecha que la ley de paridad de género pretendió achicar".



"Por eso, cuando la solución contraría el espíritu de la ley -es decir cuando no beneficia al colectivo vulnerado que se intenta proteger- en un contexto en el que, como hemos explicado, no se ha alcanzado una paridad estricta, una interpretación como la que se pretende podría representar una perspectiva desfavorable hacia las mujeres", agregó la definición del dictamen.



"No corresponde hacer lugar a lo peticionado por la alianza y, en cambio, se efectúe un corrimiento ascendente de todos los candidatos a diputados nacionales en el orden originalmente presentado, con sus respectivas alternancias, a partir de la candidata Karina Celia Vázquez (orden N.° 2), titular del DNI 20.831.412 que, de compartirse el análisis aquí efectuado, deberá quedar en primer lugar", completó la resolución que lleva la firma de la fiscal Roteta.



En ese sentido, tras la salida de Espert, los apoderados del partido realizaron la presentación formal para bajar la candidatura del economista e impulsar que Santilli sea el número uno.