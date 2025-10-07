Milei subastó histórico predio del Regimiento de Patricios

La desarrolladora Consultatio adquirió por 127 millones de dólares el terreno del Ejército ubicado en Cerviño y Bullrich, en el barrio porteño de Palermo, en una subasta pública organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El predio, de casi 4,4 hectáreas (42.000 m²), es el sitio donde actualmente funciona el complejo comercial Portal Palermo, concesionado desde 1994.



La operación se concretó pese a que la semana pasada el Senado le dio media sanción a un proyecto que declara al predio del Regimiento de Patricios como un espacio "histórico nacional, estratégico y no enajenable". La iniciativa obtuvo 56 votos a favor y cuatro en contra y propone dejar sin efecto el proceso administrativo iniciado por el Gobierno para avanzar con la licitación del terreno.



Tras la subasta, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal, provincia de Buenos Aires) criticó la venta en la red social X y adelantó que buscarán que la Cámara de Diputados convierta en ley la iniciativa sancionada por el Senado para declarar nula la operación. Pichetto sostuvo que el predio "siempre fue del Regimiento de Patricios" y recordó que había presentado un amparo con medida cautelar para suspender la subasta, recurso que fue rechazado por la jueza María Alejandra Biotti del Juzgado 5 en lo Contencioso Administrativo y Tributario por falta de legitimación activa.



La desarrolladora, del empresario Eduardo Costantini, indicó que proyectará allí "un nuevo distrito que integrará arquitectura, diseño, arte y espacio público, reafirmando su vocación por desarrollar lugares que trascienden la vivienda y se abren a la ciudad".



El monto pagado supera en 46 millones de dólares el precio base fijado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. El predio limita con el Regimiento de Infantería 1 Patricios, sobre la calle Cerviño entre Bullrich y Dorrego.