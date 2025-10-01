Trump propone hoja de ruta de 20 puntos para el fin del conflicto en Gaza

Miércoles, 1 de octubre de 2025

Plan incluye alto al fuego inmediato, devolución de rehenes, desarme de Hamas y reconstrucción bajo autoridad internacional.



Donald Trump presentó un plan de veinte puntos con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza, afirmando que, de ser aceptado, el conflicto “terminará inmediatamente”.



El documento contempla un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes y prisioneros, el desarme de Hamas, y la creación de una autoridad internacional de reconstrucción que gestione la transición.



En la propuesta se fija que Israel se retire progresivamente, que Gaza devenga en una zona desradicalizada, y que un gobierno tecnocrático supervisado por entidades neutrales asuma temporalmente la administración hasta que Palestina esté preparada.



Trump afirmó que “la paz en Oriente Medio” va más allá de Gaza, y anticipó que el plan impulsará un diálogo entre israelíes y palestinos hacia una coexistencia duradera.



Pese al respaldo inicial del primer ministro Netanyahu, la viabilidad del proyecto enfrenta dudas: ¿aceptará Hamas el desarme? ¿Aceptarían los palestinos una supervisión internacional conducida por Estados Unidos?