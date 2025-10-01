 
Miércoles, 1 de Octubre de 2025 | Corrientes - Argentina
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
  • Corrientes
Portada
Política
Información General
Policial
Deportes
Nacional
Internacional
Astros
Eros
Info+Música
 
 
Protestas en Ushuaia obligaron a Milei a suspender un acto de campaña
Miércoles, 1 de octubre de 2025
Manifestantes bloquearon la actividad y el Presidente regresó a Buenos Aires.

El presidente Javier Milei debió suspender anoche su acto de campaña previsto en Ushuaia a causa de protestas organizadas en los alrededores del lugar elegido.

Frente a la hostilidad del entorno, realizó una breve intervención con megáfono desde el hotel donde se alojaba antes de decidir retornar a la Ciudad de Buenos Aires.

La movilización fue impulsada por funcionarios provinciales, quienes convocaron a marchas de rechazo a las políticas oficiales.

Durante la jornada se generó tensión entre manifestantes y seguidores, aunque no se reportaron incidentes graves.

La comitiva presidencial partió del aeropuerto local tras evaluar que no era viable continuar con el acto previsto.
     
 
 

© Copyright 2015
www.informecorrientes.com | All rights reserved
Corrientes - Argentina
@informecorrientes.com
 