Protestas en Ushuaia obligaron a Milei a suspender un acto de campaña Miércoles, 1 de octubre de 2025 Manifestantes bloquearon la actividad y el Presidente regresó a Buenos Aires.

El presidente Javier Milei debió suspender anoche su acto de campaña previsto en Ushuaia a causa de protestas organizadas en los alrededores del lugar elegido.



Frente a la hostilidad del entorno, realizó una breve intervención con megáfono desde el hotel donde se alojaba antes de decidir retornar a la Ciudad de Buenos Aires.



La movilización fue impulsada por funcionarios provinciales, quienes convocaron a marchas de rechazo a las políticas oficiales.



Durante la jornada se generó tensión entre manifestantes y seguidores, aunque no se reportaron incidentes graves.



La comitiva presidencial partió del aeropuerto local tras evaluar que no era viable continuar con el acto previsto.



