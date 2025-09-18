El Concejo se sumó a la defensa de la universidad pública

Jueves, 18 de septiembre de 2025

Tras la marcha de este miércoles, los ediles aprobaron una declaración rechazando el desfinanciamiento universitario y destacando el importante rol de la UNNE en el desarrollo social y económico. También se declaró Ciudadano Ilustre a Jorge Zimerman.



Se realizó hoy la 20º sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) capitalino. El cuerpo parlamentario comunal, presidido por Marcos Amarilla, avanzó en el tratamiento de un variado temario.



En este marco, y tras la marcha Federal Universitaria de este miércoles, hubo un importante debate en el recinto, durante el cual los ediles coincidieron en la defensa de la universidad pública y el rechazo a su desfinanciamiento. Así, aprobaron una declaración de repudio al veto del Poder Ejecutivo nacional a la Ley de Financiamiento a Universidades Nacionales mediante el Decreto Nº647/2025.



Por otra parte, se sancionaron ordenanzas entre las que se incluye el otorgamiento del título honorífico de Ciudadano Ilustre a Jorge Raúl Zimerman, reconocido profesional de la medicina, director Ejecutivo del Instituto de Oncología Corrientes y docente universitario. Se trata de un profesional que ejerce su profesión con una mirada integral, y se ha convertido en sinónimo de compromiso, sensibilidad y lucha incansable por una salud pública más justa, humana y accesible.



Los ediles además dieron el visto bueno a la modificación del Código de Edificación, buscando garantizar entre otros puntos, la eficiencia administrativa. La iniciativa presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) plantea la modernización de los carteles de obra, y se detalla que se debe adaptar las normativas a las nuevas tecnologías, en este caso implementando el Código QR.





En este mismo sentido, también tomaron estado parlamentario proyectos que modifican el mencionado Código, que serán analizados por las comisiones de Obras y Legislación. Entre ellos se destaca, la incorporación de la eficiencia energética y el diseño sostenible en edificaciones.



Finalmente, se declararon de Interés del HCD el 24 de septiembre Día de la Virgen de La Merced, patrona de la ciudad de Corrientes, el Día Internacional de la Lengua de Señas (23 de septiembre) y el 8º Encuentro de Artes Escénicas Corrientes (20 de septiembre).



Tercera sesión itinerante



Este viernes a las 10 horas se hará la reunión preparatoria de cara a la tercera sesión itinerante del año, en las instalaciones Iglesia Evangélica Bautista Belén (Balboa 3121). El presidente del HCD Marcos Amarilla, invitó a todos los vecinos del barrio Juan de Vera y zonas aledañas, a asistir a este encuentro que permitirá dialogar en profundidad acerca de las problemáticas de esta parte de la ciudad.



Las cuestiones tratadas en este espacio participativo con los ciudadanos, formarán parte del temario de la sesión que tendrá lugar el próximo jueves 25 en el Sindicato de Cerveceros de Corrientes (Juan de Garay 1046).