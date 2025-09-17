Tecnología, conservación y desarrollo sostenible para el Gran Parque Iberá

Martes, 16 de septiembre de 2025

Con el respaldo del Gobierno de la Provincia y la cofinanciación de la Unión Europea, se presentó oficialmente el proyecto "Ojos de Cielo", una innovadora iniciativa que busca articular tecnología y conservación ambiental para promover el desarrollo

La propuesta, impulsada por la Fundación Yetapá, Mayma e Ideas for Change, incorpora el uso de drones para la prevención de incendios, al tiempo que fortalece la conservación de la biodiversidad. Además, se enfoca en el empoderamiento de jóvenes, mujeres y comunidades locales, ofreciendo oportunidades de empleo y autoempleo para reforzar la resiliencia social en la región.



El acto inaugural tuvo lugar en Casa Iberá, en la ciudad de Corrientes, donde se realizó un conversatorio con socios y aliados estratégicos. Participaron autoridades provinciales, representantes de la Delegación de la Unión Europea en Argentina y actores clave del territorio. La jornada concluyó con una recepción de comidas típicas que permitió el intercambio de ideas y experiencias sobre la gestión sostenible de los recursos naturales.



Durante la presentación, la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, subrayó:"Este proyecto representa un compromiso firme con el cuidado de nuestro principal patrimonio: el Iberá. Luego de los incendios de 2022, asumimos la responsabilidad de trabajar junto a la comunidad para enfrentar el cambio climático, prevenir catástrofes y abrir nuevas oportunidades de desarrollo local".





Desde la Delegación de la Unión Europea, Ilce Cougé, jefa de cooperación, destacó la relevancia del proyecto:"Ojos de Cielo fue seleccionado entre más de 100 propuestas por su carácter innovador, alineado con la transición verde que promovemos dentro y fuera de Europa. Felicitamos al equipo que lo hizo posible y celebramos este esfuerzo conjunto con la sociedad civil".

Por su parte, el coordinador del Comité Iberá, Sergio Flinta, resaltó el impacto estratégico de la iniciativa:



"Estamos consolidando más de una década de trabajo interinstitucional para convertir a los Esteros del Iberá en un modelo de turismo sostenible y conservación. Ojos de Cielo nos permite dar un paso hacia el futuro, integrando tecnología y producción en la protección de este ecosistema único, que ya es política de Estado en Corrientes".



Finalmente, la directora de la Fundación Yetapá, Mariana Balestrini, celebró el compromiso de las comunidades locales:"Este proyecto surge como una propuesta concreta frente al cambio climático y la prevención de incendios, pero también como una oportunidad para que los pobladores se apropien de nuevas herramientas tecnológicas y generen alternativas de desarrollo en su propia tierra".



Con esta iniciativa, el Gobierno de Corrientes reafirma su apuesta por políticas públicas orientadas a la conservación ambiental y el fortalecimiento comunitario, posicionando al Iberá como un referente de turismo sostenible y gestión ambiental a nivel nacional e internacional.



