Israel inició su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza

Martes, 16 de septiembre de 2025

Israel dio comienzo este martes a las "fases iniciales" de su ofensiva terrestre contra la Ciudad de Gaza, confirmaron Netanyahu y un vocero del Ejército de Israel.



Medios locales informan de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aludió al inicio de una operación intensiva . "Hemos iniciado una poderosa operación en la Ciudad de Gaza", dijo Netanyahu antes del comienzo de la sesión de este martes, 16 de septiembre de 2025, de su juicio por corrupción, informó el diario Yedioth Ahronot.



Advertencias del Ejército a la población



Poco antes, un vocero del Ejército israelí escribió en X que Israel había comenzado a destruir la infraestructura de la organización terrorista islamista Hamás en ese enclave. "El Ejército ha comenzado a desmantelar infraestructura terrorista en la Ciudad de Gaza", dijo Avichay Adraee en un comunicado en la red social X.



Según el vocero en árabe del Ejército de Israel, Ciudad de Gaza es una "peligrosa zona de combate" y advirtió a su población: "Permanecer en la ciudad les pone en peligro". Durante la noche, el Ejército intensificó enormemente sus ataques contra el lugar. Según la agencia de noticias palestina Wafa, hubo decenas de víctimas mortales.