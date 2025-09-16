Realizarán testeos dermatológicos gratuitos para prevenir el cáncer de piel

Martes, 16 de septiembre de 2025

En el marco de la 13ª campaña "Salvá tu piel", nuevamente la Municipalidad de Corrientes y la firma La Roche-Posay realizarán el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de septiembre testeos dermatológicos gratuitos en la costanera. Las atenciones se brindarán por orden de llegada, de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.



Para ello, un camión de la firma dotado de tres consultorios móviles y con dermatólogos matriculados realizarán chequeos de los lunares de todos aquellos vecinos que se acerquen al punto de encuentro en los días y horarios mencionados, en la intersección de costanera Juan Pablo II y Lavalle.



La campaña tiene como objetivo generar medidas de prevención sobre el cáncer de piel y contará con el acompañamiento de la Secretaría de Salud del municipio capitalino.



Además, La Roche-Posay destacó que cuenta con una app de inteligencia artificial, llamada SkinVision, que permite el autochequeo de lunares. A través de una foto y una base estadística de resultados, la aplicación brinda información sobre el lunar sospechoso e incentiva la visita al dermatólogo.



Es importante recordar que el 90% de los casos de cáncer de piel pueden ser tratados si son detectados a tiempo, por ello son importantes este tipo de campañas para chequear los lunares.