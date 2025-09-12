Ituzaingó abre su XVII Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma

Viernes, 12 de septiembre de 2025

Se llevará a cabo desde hoy hasta el domingo 14 de septiembre. Esta fiesta tiene por objetivo rendir homenaje al hombre y la mujer de campo, pilares del trabajo rural y la identidad productiva y cultural de la región.





Se presentó este jueves en Casa Iberá lo que será esta celebración que tendrá lugar del 12 al 14 de septiembre en la localidad de Ituzaingó y que se ha consolidado como una de las expresiones más auténticas del patrimonio cultural del litoral argentino: la XVII Fiesta Nacional de la Yerra y la Doma.



Este evento tiene por objetivo rendir homenaje al hombre y la mujer de campo, pilares del trabajo rural y la identidad productiva y cultural de la región.



Asimismo, estuvo presente en la conferencia el subsecretario de Turismo, David Zajarevich; el subsecretario de Inversiones y promoción Turística de la Provincia, Augusto Costaguta; la secretaria de Turismo Municipal, María Amelia Ramírez; y la veterinaria y concejal de Ituzaingó, Catalina Corrales; entre otras autoridades y funcionarios.



A su turno, Amelia Ramírez señaló que desde hoy viernes 12 y hasta el domingo 14, tanto turistas como visitantes y correntinos en general podrán disfrutar de las actividades en un espacio remodelado como es el predio San Juan Bautista con capacidad para poder albergar a más de 100 emprendedores locales y de la región. "Esta fiesta nacional fue creciendo año a año y hoy en este renovado municipio podemos desarrollar las actividades que todos los años veníamos proponiendo, pero de una manera mucho más cómoda, permitiendo que haya más emprendedores y más espectadores que puedan disfrutarla".



En este marco, dio a conocer que a partir de hoy viernes se podrán disfrutar de actividades de pista, la entrada será libre y gratuita hasta las 19 y luego de ese horario tendrá un costo de $5.000.



"Queremos que sea una fiesta accesible para todos, que los menores de 10 años no abonen la entrada y esto permite que las familias puedan ir a disfrutar con un valor sumamente económico y las actividades desde la mañana hasta la noche", destacó la funcionaria.



Vale mencionar que a partir de las 20 tendrán lugar las actividades en el escenario mayor con la actuación de diferentes músicos, tanto locales, de la provincia y nacionales.





Por su parte, el subsecretario Costaguta comentó que esta fiesta cuenta con una muy buena organización a cargo de una comisión de la Municipalidad de Ituzaingó. Es así que añadió: "Los esperamos a todos estos fines de semana en donde se contará con la presencia de grandes números; vienen jinetes reconocidos a nivel nacional, campeones nacionales con pista de competencia de rienda, competencia de todo lo que tenga que ver con el trabajo de campo con espectáculo musicales a la noche, con artistas invitados como Iván Ruiz y Lázaro Caballero, entre otros".



Seguidamente, la concejal Catalina Corrales manifestó: "Es una gran alegría para todo el pueblo tradicionalista de la provincia de Corrientes que espera con muchas ansias esta época del año para poder vivir esta fiesta que tiene como finalidad poner en valor y demostrar los trabajos y las actividades que se realizan en el campo puertas adentro y que muchas veces en la ciudad no se tiene posibilidad de conocer".





DE LA APERTURA PARTICIPARON AUTORIDADES DE LA PROVINCIA Y DE ITUZAINGÓ.



En este contexto, remarcó que el viernes comienzan las actividades y el público en general podrá apreciar exhibiciones de animales de todas las especies, bovinos, equinos, ovinos y también aves. "No solamente de la localidad de Ituzaingó, sino también de todas las localidades vecinas", puntualizó la concejal