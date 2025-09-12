 
Viernes, 12 de Septiembre de 2025
Shell incrementó el precio de sus combustibles
Viernes, 12 de septiembre de 2025
En la madrugada de este viernes 12 de septiembre, las pizarras de Shell amanecieron con aumentos en sus combustibles, excepto la nafta Super que se mantiene en $1531.
Recorrió esta mañana las estaciones de servicio y confirmó un nuevo aumento en los combustibles de Shell, vigente desde la madrugada de este 12 de septiembre. La actualización deja estos valores en surtidor:

SUPER: se mantiene en $1531

V-POWER NAFTA: $1811 (antes $1806)

EVOLUX DIESEL: $1592 (antes $1587)

V-POWER DIESEL: $181 (antes $1826)
     
 
 

