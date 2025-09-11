Un jinete aportó dos de oro para Corrientes

Jueves, 11 de septiembre de 2025



El jinete correntino Leonardo Godoy, oriundo de Monte Caseros, obtuvo dos medallas de oro para la Provincia de Corrientes en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico.





"Leo" Godoy, oriundo de Monte Caseros, obtuvo dos medallas en Rosario. Además, una dupla en remo alcanzó el bronce.





Godoy (de 27 años), en la disciplina ecuestre (Adiestramiento), fue medalla de oro en la modalidad Big Tour y oro en Medium Tour.



Actualmente el montecasereño reside en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se desempeña como jinete en Haras "La Sagisciana", dedicado al adiestramiento de caballos lusitano.



"Este fin de semana estuvimos en Rosario en los Juegos JADAR, donde logramos dos medallas de oro en adiestramiento Big Tour y Medium Tour", comentó Leonardo con orgullo.



Añadió que entrena en las pistas del Haras bajo la supervisión técnica de César Lopardo Grana y Antonio Díaz Porra. Desde sus inicios en esta disciplina, a mediados de 2018, ya obtuvo varios torneos de relevancia y un Nacional en su especialidad.





Bronce en remo

La dupla correntina obtuvo este miércoles en horas de la mañana la medalla de bronce en la modalidad doble par senior femenino en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, que comenzaron el martes pasado en la Provincia de Santa Fe.



La Laguna Setúbal recibió a remadores de distintas provincias, que ajustaron sus botes en busca de los primeros puestos. En ese marco, Irina Zibelman y Celia Rodríguez lograron posicionarse en tercer lugar (bronce), aportando las primeras preseas para Corrientes con un tiempo de 3 minutos 46 segundos.



Primeras en el podio quedó la dupla conformada por Carmela Molina y Catalina Deandrea, ambas deportistas de Buenos Aires Rowing Club de Tigre, con un tiempo de 3 minutos 9 segundos.