La Corte Suprema de Brasil condenó a Bolsonaro por el intento de golpe

Jueves, 11 de septiembre de 2025

La Corte Suprema brasileña formó mayoría este jueves para condenar a Jair Bolsonaro por organización criminal y golpismo. La sentencia se conocería el viernes.



La jueza Cármen Lúcia Antunes votó a favor de una condena este jueves en un pronunciamiento que selló el destino del expresidente. De esa manera, tres de los cinco magistrados ya se manifestaron por condenar al exmandatario, mientras que uno votó en contra. Falta fallar un quinto.



"Querían dañar y secuestrar el alma de la República" al "desmoralizar el proceso electoral", dijo la jueza.



Bolsonaro, de 70 años, fue acusado junto a siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros y militares, por graves delitos.



La justicia lo procesó por intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, participación en organización criminal armada, daño cualificado y deterioro de patrimonio protegido.



Bolsonaro se enfrenta a la posibilidad de ser condenado hasta 43 años de prisión.