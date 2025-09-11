Fotomultas a motociclistas que circulen sin casco o crucen en rojo

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Corrientes, Juan Acinas, anunció que se pondrá en marcha un sistema de fotomultas destinado a motociclistas que cometan infracciones graves, como cruzar semáforos en rojo o circular sin casco. Según explicó, la medida se encuentra en etapa de prueba y se comenzará a aplicar en las zonas de mayor conflictividad vial de la ciudad.



Acinas destacó que ya existen 10 cámaras instaladas en distintos puntos de la capital que actualmente detectan infracciones por parte de automovilistas, y que ahora se extenderá el uso de esta tecnología para registrar también a motociclistas. "Corrientes es una ciudad muy grande, con mucho tránsito, y no podemos tener un inspector en cada esquina, por eso tenemos que apelar al uso de la tecnología", afirmó.



Además, indicó que se implementarán multas electrónicas para quienes circulen sin casco, recalcando que su uso es obligatorio tanto para el conductor como para el acompañante. "La gente tiene que entender que un casco colocado es la diferencia entre la vida y la muerte o de secuelas graves en el tiempo. El objetivo no es infraccionar, sino generar conciencia y prevenir accidentes", expresó el funcionario.



Por último, Acinas remarcó que la iniciativa busca atacar puntos críticos donde las estadísticas muestran mayor siniestralidad vial y denuncias vecinales. "Cruzar un semáforo en rojo es una falta gravísima. Queremos desalentar esta conducta en autos y motos", subrayó, y aseguró que la implementación del sistema será comunicada adecuadamente para que la población esté informada y entienda que el objetivo es mejorar la seguridad vial, no sancionar por sorpresa.