Docentes universitarios en alerta por el financiamiento

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

El sindicato docente de la Universidad de Buenos Aires (Feduba), llevará adelante una jornada de clases públicas en Plaza de Mayo, en respaldo a la Ley de Financiamiento Universitario, para que el presidente no la vete.

Los trabajadores denuncian "la grave situación presupuestaria y salarial" que atraviesa el sector universitario, "con casi un 40 % de pérdida salarial" desde el inicio de esta gestión. La UBA publicó un video para advertir que el panorama es crítico.



Por otro lado, en un reclamo al gobierno porteño, la comunidad educativa de la Escuela 13, se va a manifestar hoy en contra del cierre de dos grados para el año que viene, una decisión oficial que empieza a repetirse en varias instituciones educativas.



