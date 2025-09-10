Javier Milei nombró a Lisandro Catalán como ministro del Interior

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Lo informó el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos en sus redes sociales. Lisandro Catalán fue confirmado este miércoles como el nuevo Ministro del Interior por Guillermo Francos.







Mano derecha del Jefe de Gabinete desde hace casi dos décadas, se convierte ahora en el principal articulador político de La Libertad Avanza con gobernadores y legisladores.



Catalán es considerado un hombre de absoluta confianza de Francos. Ambos trabajaron juntos en el Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli y fundaron la Fundación Acordar en 2012. Quienes conocen la relación aseguran que Francos lo trata "como a un sobrino" y lo convirtió en su colaborador más cercano desde el inicio del gobierno de Javier Milei.



Una trayectoria que cruza partidos



Nacido en Tucumán y abogado por la Universidad Nacional de esa provincia, Catalán se mudó a Buenos Aires en 1997.



Fue funcionario en el Banco Provincia durante el sciolismo.

En 2016 ingresó al Registro Nacional de Reincidencia bajo el gobierno de Mauricio Macri.

Continuó en ese cargo en la gestión de Alberto Fernández, primero con Marcela Losardo y luego con Martín Soria.

De perfil técnico y bajo perfil político, logró sostener su lugar a pesar de los cambios de signo partidario.



El rol en La Libertad Avanza



Con Milei en la Presidencia, Catalán se consolidó como pieza central en el armado político nacional.



Participó de la transición con Eduardo "Wado" de Pedro, exministro del Interior.

Fue nexo con gobernadores y legisladores en los primeros meses de gestión.

Colabora mano a mano con Karina Milei, "Lule" Menem y Santiago Caputo en la expansión territorial de La Libertad Avanza.



Córdoba, escenario de su protagonismo



El 25 de Mayo de 2024, mientras Milei encabezaba el acto en Córdoba, Catalán se instaló en la capital provincial para preparar la logística y reunirse con dirigentes locales. Alojado en el céntrico Hotel Windsor, mantuvo contactos con el diputado Gabriel Bornoroni, referente libertario cordobés, y con aliados del PRO como Laura Rodríguez Machado.



Su presencia reforzó los rumores de que estaba listo para ocupar un rol mayor en el Gabinete, lo que finalmente se confirmó días después.