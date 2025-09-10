Anegamientos obligan a sacar ganado a la vera de la Ruta 5

Miércoles, 10 de septiembre de 2025

Las intensas precipitaciones anegaron campos en el interior correntino y obligaron a trasladar vacas y búfalos a la vera de la Ruta 5.



Las intensas lluvias que en los últimos días superaron los 100 milímetros dejaron en situación crítica a pequeños productores rurales de Corrientes. En la zona del paraje Carandaity, entre General Paz y San Miguel, los campos quedaron totalmente cubiertos de agua, lo que obligó a los ganaderos a trasladar su ganado a sectores altos de la Ruta Provincial N° 5.



La postal de vacas y búfalos a la vera del camino se repite año tras año cuando las precipitaciones castigan la región. Esta práctica, aunque necesaria para salvar animales, genera serios riesgos viales debido a la cercanía de los animales con la calzada.



De acuerdo con referentes locales, la falta de obras de mantenimiento en lagunas, esteros y canalizaciones de la cuenca del río Santa Lucía profundiza el problema. Los productores aseguran que, sin soluciones estructurales, cada temporada de lluvias intensas seguirá dejando pérdidas y complicaciones.



Autoridades de seguridad vial recomendaron a quienes circulen por la Ruta 5 extremar la precaución, reducir la velocidad y estar atentos a la presencia de animales de gran porte sobre el terraplén.



Mientras tanto, los productores esperan que las autoridades avancen con planes de canalización que permitan aliviar la presión hídrica y evitar que la historia se repita con cada temporal en el interior correntino.