Alerta por una bacteria que causa gastritis y cáncer

Jueves, 4 de septiembre de 2025

Varias organizaciones médicas en Argentina iniciaron una campaña nacional para visibilizar la presencia del Helicobacter pylori, una bacteria “silenciosa” que puede derivar en gastritis crónica, úlceras y cáncer gástrico.

Especialistas lanzan iniciativa nacional para detectar y tratar la bacteria silenciosa que afecta al 50% de la población. La iniciativa cuenta con el apoyo de SAGE, FAGE, FAAED y CADED.



Especialistas advierten que entre el 40 y 50% de los argentinos podrían estar infectados sin presentar síntomas. Por ello, destacan la importancia del diagnóstico temprano mediante pruebas no invasivas como test de aliento, antígenos fecales o biopsias durante endoscopías digestivas altas.



El tratamiento es fundamental incluso en personas asintomáticas, ya que la Organización Mundial de la Salud clasifica al Helicobacter pylori como carcinógeno tipo 1. Estudios internacionales muestran que la detección y erradicación masiva reduce significativamente el riesgo de cáncer gástrico.



En Argentina aún no existe una política pública específica para el control de esta bacteria, aunque los especialistas destacan la efectividad de los tratamientos actuales: combinaciones de antibióticos, a veces con bismuto, que alcanzan tasas de erradicación superiores al 90%. Además, subrayan la necesidad de un uso racional de antibióticos para prevenir resistencia y mantener la microbiota intestinal saludable.



La campaña busca concientizar a la población sobre la importancia de realizar controles médicos y tratar la infección a tiempo, como parte de una estrategia integral de prevención de enfermedades digestivas graves.