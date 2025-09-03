Tormenta con caída de granizo de gran tamaño

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

El fenómeno comenzó alrededor de las 19:30 horas con granizos de tamaño considerable que cayeron por algunos minutos, seguidos de una intensa lluvia. En apenas cinco minutos, el pluviómetro local registró 19 milímetros de precipitación.





Afortunadamente, y de acuerdo a la información obtenida hasta el momento, no se reportaron daños de consideración en viviendas, vehículos ni en el tendido eléctrico, aunque algunos vecinos expresaron preocupación por el impacto del granizo sobre sus cultivos y jardines.



Las autoridades locales recomiendan a la población mantener precaución, especialmente en zonas rurales y caminos de tierra que podrían verse afectados por el agua caída.

