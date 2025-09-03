Solo 16 candidatos vinculados al campo buscan llegar al Congreso

Miércoles, 3 de septiembre de 2025

Según un informe de la Fundación Barbechando, menos del 11% de los postulantes con posibilidades de ocupar una banca tienen relación directa con la actividad agropecuaria. La lista incluye productores, técnicos, empresarios y dirigentes.



Las elecciones legislativas de octubre definirán la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.



En ese universo de más de 150 candidatos con chances reales de ingresar al Congreso, apenas 16 mantienen un vínculo directo con el agro, según el último relevamiento de la Fundación Barbechando.



La cifra representa menos del 11% del total, un número bajo para un sector clave de la economía argentina.



El informe muestra que la mitad de los postulantes vinculados al campo son productores en actividad, un 25% provienen de familias rurales, y el resto se reparte entre técnicos, agrónomos y exfuncionarios de áreas agropecuarias.



Entre chacras y parlamentos

En la provincia de Buenos Aires aparece Juan Manuel López (Coalición Cívica), abogado y técnico en Producción Agropecuaria oriundo de Saladillo. En el mismo distrito con José Luis Espert (La Libertad Avanza), economista y productor en Pergamino, y con Sofía de Hagen (Potencia), politóloga y profesora universitaria vinculada a una familia de productores de Chascomús.



También integra la nómina bonaerense Emilio Monzó (Unidos), abogado y exministro de Asuntos Agrarios de la provincia, oriundo de Carlos Tejedor. Otro nombre fuerte es Alberto Samid (Partido Justicialista), empresario de la carne y exvicepresidente del Mercado Central de Buenos Aires.



En Córdoba, la apuesta ruralista llega con Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza), licenciado en Administración de Empresas y productor agropecuario, que aporta una mirada liberal desde la actividad privada.



En Entre Ríos se suma Ignacio García Aresca (Unidos), licenciado en Administración Rural y productor agropecuario, con experiencia en gestión de explotaciones.



La provincia de Santa Fe aporta dos nombres en el mismo sentido: Jorge Fernández (Partido Justicialista), abogado y exministro de Justicia, proveniente de una familia de productores, y Gisela Scaglia (Unidos), politóloga, profesora universitaria y actual vicegobernadora, también con raíces rurales.



Desde La Pampa se presenta Abelardo Ferrán (Partido Justicialista), veterinario y decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad Nacional de La Pampa, con trayectoria académica y fuerte vínculo con la producción.



En San Luis figura Alicia Fregonese (La Libertad Avanza), profesora de inglés, productora agropecuaria y exmiembro de la Asociación Argentina Criadores de Hereford y de la Sociedad Rural Argentina.



El mapa electoral también incluye a Salta, donde compiten Carlos Zapata (La Libertad Avanza), contador público y productor agropecuario, y Sergio Leavy (Partido Justicialista), empresario maderero y técnico en programación.



En Tucumán se destacan Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical), ingeniero agrónomo y productor, y Paula Omodeo (CREO), abogada con raíces en una familia de productores, cuyo partido nació en la Sociedad Rural de la provincia.



Por Neuquén aparece Pablo Cervi (La Libertad Avanza), ingeniero agrónomo y empresario frutícola, con amplia experiencia en la producción del Alto Valle.



Así, la nómina de 16 candidatos refleja la diversidad del agro argentino: desde empresarios ligados a la carne hasta técnicos con formación universitaria, pasando por dirigentes que provienen de familias productoras o que todavía administran campos.