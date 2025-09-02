Tras la censura del Gobierno denunciaron a Bullrich por abuso de autoridad

Martes, 2 de septiembre de 2025

La acción judicial fue realizada Gregorio Dalbón, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. Además, pidió que se cite a Fernando Soto el abogado de Seguridad.



Tras la censura del Gobierno, el abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad. El letrado, quien también aparece mencionado en la acusación difundida por la ministra junto a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, pidió además que se cite a Fernando Soto, el abogado de la cartera de Seguridad de la Nación, quien instruyó avanzar con la causa.



La acción de Dalbón llegó tras la presentación que hizo el lunes la ministra en nombre del Gobierno por el presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.



"Soto, el abogado que defendió a los asesinos de Lucas González, que verdugueaba a los chicos que habían estado en el auto, es el denunciante de los periodistas y de mi persona. Que me denuncie Bullrich a través de este abogado lo único que hace es confirmar la carencia de fundamentos y la gravedad institucional por la que está pasando nuestro país", planteó el letrado en diálogo con C5N.



"La democracia no puede contar con un Gobierno que, ante una acto de corrupción, denuncie a periodistas, es de una gravedad institucional nunca vista desde el advenimiento de la democracia, ya lo vengo diciendo. Creo que el hecho de corrupción y de coimas que estamos viendo, más la represión y los aprietes de Bullrich para con los periodistas y un abogado que es simplemente un denunciante, solo marcan la desesperación de un gobierno que está liquidado", sostuvo.

Dalbón apuntó contra Bullrich, de quien afirmó que "siempre miente: mintió con Santiago Maldonado, con Fernando Molares, con la niña gaseada, cada vez que tuvo que dar una explicación a la sociedad sobre los hechos de represión".



"En este caso, ante una desesperación del Gobierno nacional, en virtud de que se le ha descubierto un manejo de coimas ante la Agencia Nacional de Discapacidad, lo único que puede hacer ella es lo que sabe: amenazar, reprimir y tratar de intimidar a los periodistas y a este abogado. Con 37 años de profesión, esta mujer no me puede mover un pelo, al contrario: me da mucha más energía, entidad y fuerza para defender la democracia", subrayó.