Inesperado hallazgo de un júpiter de cinco millones de años

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Esta es una imagen de un planeta recién nacido, probablemente un gigante gaseoso similar a Júpiter en nuestro propio sistema solar, pero aproximadamente cinco veces más masivo.

Un planeta de apenas 5 millones de años, probablemente un gigante gaseoso de tamaño similar a Júpiter, ha sido descubierto de forma inesperada alrededor de un joven análoso de nuestro Sol.



El hallazgo, publicado en Astrophysical Journal Letters, se realizó utilizando uno de los observatorios más avanzados del mundo: el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO), en el desierto de Atacama, Chile. El nuevo planeta ha sido bautizado como WISPIT 2b.



El Dr. Christian Ginski, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Galway y segundo autor del estudio, afirmó en un comunicado: "Utilizamos breves observaciones instantáneas de muchas estrellas jóvenes (solo unos minutos por objeto) para determinar si podíamos ver un pequeño punto de luz junto a ellas, causado por un planeta. Sin embargo, en el caso de esta estrella, detectamos un disco de polvo multianillo completamente inesperado y excepcionalmente bello.



Cuando vimos este disco multianillo por primera vez, supimos que teníamos que intentar detectar un planeta en su interior, así que solicitamos rápidamente observaciones de seguimiento".



Es solo la segunda vez que se detecta un planeta confirmado en esta etapa evolutiva temprana alrededor de una versión joven de nuestro Sol. El primero fue descubierto en 2018 por un equipo de investigación en el que también participó el Dr. Ginski.