Internaron a La Chilindrina y hay preocupación por su salud

Miércoles, 27 de agosto de 2025

Una de sus amigas ventiló datos polémicos ante la prensa y su familia debió aclarar el panorama. ¿Qué pasó realmente con María Antonieta de las Nieves?







María Antonieta de las Nieves, conocida mundialmente por su personaje de La Chilindrina, fue internada en los últimos días y una de sus amigas sacó a la luz que todo se trató por severos problemas neurológicos.



"El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva", sostuvo la fuente ante la prensa mexicana.



Esta polémica versión obligó a la hija de la querida actriz a hablar sobre el verdadero estado de su madre, quien actualmente descansa en su hogar. "Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien", sostuvo Verónica Fernández. De las Nieves tiene 78 años y hace poco fue vista en Sin querer queriendo (Max), la serie de Chespirito donde hizo una participación especial.