Guillermo Francos dará su informe de gestión por los escándalos

Viernes, 22 de agosto de 2025

En medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude al Gobierno, se confirmó este viernes que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará su informe de gestión en la Cámara de Diputados el miércoles 27.



La visita del funcionario se produce en medio del caso que tiene como protagonista a Diego Spagnuolo, el ahora extitular del ANDIS, luego de que se conocieran los audios en los que el exfuncionario, cercano al presidente Javier Milei, involucrara a la secretaria de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, con maniobras para la recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados dentro del organismo.



En total, Francos recibió casi 1.300 preguntas por parte de los diputados de todos los bloques con representación en la Cámara de Diputados. De todas maneras, todo indica que estas quedarán relegadas en medio del caso. Para colmo, en medio de la última sesión que celebró la Cámara que conduce Martín Menem, el diputado del socialismo, Esteban Paulón, presentó un proyecto para que la hermana del Presidente y Spagnuolo respondan preguntas ante el cuerpo.



A esto se le sumó que, en las últimas horas, Paulón y otros diputados de la oposición presentaron otro proyecto, a fin de crear una comisión investigadora para que se aboque al escándalo de las coimas.



