Subastaron una moto de Schumacher a precio récord

Jueves, 7 de agosto de 2025

Una moto de carrera marca Honda, que usó el siete veces campeón de Fórmula 1, fue rematada a través de un sitio especializado.



El mundo del automovilismo volvió a vibrar con una noticia inesperada: una moto de carreras que perteneció a Michael Schumacher fue subastada por una cifra que dejó a todos sorprendidos. La venta se realizó en un remate online organizado por RM Sotheby’s, donde el vehículo alcanzó los 64.800 euros, muy por encima de lo que se esperaba.



Se trata de una Honda CBR1000RR Fireblade SC59 de 2010, especialmente modificada por Holzhauer Racing Performance para que el legendario piloto alemán pudiera usarla en sus días de pruebas. Según el anuncio oficial, la moto fue "una transformación única y excepcional", y todavía conserva el número 77, con el que Schumacher compitió en el Campeonato Internacional Alemán de Motociclismo (IDM).



El dato que más sorprendió a los fanáticos es que, en su momento, la moto había costado solo 45.000 euros. Sin embargo, el hecho de haber sido utilizada por el siete veces campeón mundial y de contar con su historia detrás, disparó el precio en la subasta.



La moto, que fue utilizada por Schumacher en pruebas y exhibiciones, no es la misma con la que sufrió el accidente en 2009 que postergó su regreso a la Fórmula 1. Sin embargo, el anuncio de la subasta incluyó una hoja de datos completa que confirma que el vehículo fue propiedad del piloto y de la escudería HRP.





El lote subastado también incluyó un casco Schuberth y un par de guantes de moto, ambos firmados por Schumacher, lo que aumentó aún más el atractivo para los coleccionistas. El kilometraje de la moto al momento de la venta era de 3.752 kilómetros.



Según detallaron los organizadores, la moto lleva un tiempo sin arrancar y necesita una revisión técnica antes de volver a rodar. A pesar de eso, el valor simbólico y emocional pesó mucho más que cualquier detalle mecánico.



Hasta el momento, no trascendió la identidad del comprador que se quedó con este verdadero tesoro de la leyenda de la Fórmula 1.