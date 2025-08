Encontraron el cuerpo de uno de los cinco mineros atrapados en El Teniente

Domingo, 3 de agosto de 2025

La cifra de víctimas crece mientras las labores continúan en condiciones extremas. El hallazgo se produjo en una de las áreas más inestables del yacimiento, donde las cuadrillas trabajan contra reloj entre toneladas de roca.



Los equipos de rescate que trabajan en la mina El Teniente encontraron el cuerpo de uno de los cinco trabajadores que permanecían atrapados desde el jueves, tras un derrumbe provocado por un sismo. Con esta confirmación, el número de muertos asciende a dos y los heridos ya son nueve, aunque estos últimos están fuera de peligro.



El cuerpo fue localizado en la intersección del Loop central con el socavón norte, una de las zonas más complicadas del yacimiento subterráneo de cobre más grande del mundo.



La identidad del fallecido aún no fue confirmada oficialmente, según informó Andrés Music, gerente general de la mina operada por la estatal Codelco.



Horas antes, el presidente Gabriel Boric había asegurado que aún no se había logrado establecer contacto con los desaparecidos, entre ellos: Álex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta, Gonzalo Núñez Caroca y Moisés Pavez Armijo.



Ahora, un centenar de brigadistas continúan trabajando contra reloj para rescatar a los mineros que quedaron atrapados en la mina luego de un sismo que ocasionó el derrumbe.



"Hemos podido avanzar cerca de cuatro de metros (de un objetivo de 20), todavía no tenemos contacto con los trabajadores que están atrapados, pero estamos experimentando una baja en la sismicidad, lo que nos permite trabajar de manera más fluida", dijo en rueda de prensa el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco.



El derrumbe se produjo por un sismo de magnitud 4,2 en la escala Richter, registrado el jueves pasadas las 17.30 a 500 metros de profundidad, en el sector Andesita, una de las costas más profundas de la mina, ubicada en la región de O’Higgins, a unos 120 kilómetros al sur de Santiago de Chile.



Con el correr de las horas se confirmó que, además de los cinco mineros que permanecen atrapados, otro trabajador murió. "Estamos concentrados en hacer el contacto lo antes posible. Las primeras 48 horas son fundamentales", precisó Alvarado.



En el último parte, la compañía informó que ya se habían removido al menos 300 de las 5000 toneladas de material.