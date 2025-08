Exitoso primer Triangular de Selecciones de Talla Baja

Domingo, 3 de agosto de 2025

Con la presencia del Viceintendente Emilio Nicolás y funcionarios municipales, se dio apertura oficial al torneo "Uniendo Fronteras" en el Multiespacio San Juan Bautista en Ituzaingó Corrientes. Participaron Argentina, Bolivia y Paraguay.



Bajo la organización de la Federación Internacional de Fútbol Talla (FiF TB) se realizó el acto oficial de apertura del Torneo amistoso de Fútbol Talla Baja: “Uniendo Fronteras”. Las selecciones de Argentina, Paraguay y Bolivia se enfrentaron en dos sedes, uno en la ciudad de Ituzaingó provincia de Corrientes y en Ayolas República del Paraguay.



El evento comenzó el primero de agosto con la entonación del Himno Nacional de cada país que hicieron vibrar la cancha del multiespacio en una jornada cargada de emoción, integración y deporte. Desde la Secretaría de Deportes de Ituzaingó destacaron este tipo de eventos que "une y transforman.



El viernes 1 de agosto:

📍 Multiespacio Municipal San Juan Bautista – Ituzaingó, Corrientes (Argentina)

🕓 16:00 hs | ARG vs BOL

🕖 19:00 hs | BOL vs PAR

🕙 22:00 hs | ARG vs PAR



Sábado 2 de agosto

📍 Polideportivo Municipal de Ayolas – Ayolas (Paraguay)

🕙 10:00 hs | PAR vs BOL

🕧 12:30 hs | ARG vs PAR

🕞 15:30 hs | BOL vs ARG