Pronto llega el nuevo COVID Stratus XFG a la Argentina

Viernes, 18 de julio de 2025

Viene desde Europa y se detectó casos en Brasil. Los sintomas son voz ronca o difonía, dificultad respiratoria, la alteración del olfato y el gusto, el dolor de garganta, cabeza, diarrea, entre otras.

Mientras el mundo intenta dejar atrás la pandemia, una nueva variante del Covid vuelve a encender alertas en la comunidad científica internacional. Se trata de Stratus, nombre técnico XFG, pero apodada Frankenstein por los investigadores debido a la forma en que se originó: a partir de la combinación de dos cepas distintas dentro del cuerpo de un mismo paciente en Canadá.



El Instituto Oswaldo Cruz de Brasil acaba de confirmar la presencia en ese país de esta nueva cepa del SARS-CoV-2 bautizada XFG, también conocida como Stratus o popularmente "Frankenstein", debido a que este proceso de evolución del virus consiste en la combinación de dos mutaciones genéticas previas. La nueva versión ya está presente en Río de Janeiro, San Pablo, Ceará y Santa Catarina.



La subvariante viene creciendo notablemente en el mundo. En Argentina no se ha informado si ya se encuentra presente, aunque sería difícil determinarlo con certeza debido al bajo nivel de secuenciación genómica del virus, cuya información no está disponible públicamente desde el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) de la semana 21 (hace casi dos meses).



Cuáles son las características del Covid "Frankenstein"





A diferencia de la gripe, esta variante no presenta estacionalidad. Según los especialistas, el virus aún no se comporta con el patrón previsible de otros virus respiratorios. Una característica llamativa de Stratus es que produce un síntoma distintivo: la voz ronca o difonía. A eso se suman otras características más reconocibles ya como producto de la enfermedad, como la dificultad respiratoria, la alteración del olfato y el gusto, el dolor de garganta y de cabeza, y la diarrea, entre otras.



En las últimas horas, España ha experimentando un importante repunte de casos de Covid en plena temporada de verano. Los contagios se han más que triplicado en las últimas semanas. Los expertos atribuyen este incremento a varios factores, entre los que se destaca la rápida expansión de la variante Stratus.



El término "Frankenstein" para ilustrar este derrotero del virus ya había sido adoptado oportunamente por The New York Times durante otro fenómeno similar, y se basa en la naturaleza recombinante. Ahora la historia se repite, a partir de que una persona se infectó con dos subvariantes del Covid diferentes al mismo tiempo (LF.7 y LP.8.1.2), lo que dio lugar a Stratus.



La cepa desciende de la familia Ómicron y ha sido clasificada por la OMS como "variante bajo vigilancia". Aunque presenta una significativa ventaja de crecimiento frente a otros linajes actuales del virus, todavía no está claro si sus efectos son más graves como para incrementar los casos de preocupación.