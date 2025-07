Una familia necesitó más de un millón para no ser pobre Martes, 15 de julio de 2025 El aumento fue en Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). Los alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). La inflación supera ampliamente el sueldo de los argentinos. Como ya se informó, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este lunes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio último: fue de 1,6% y acumuló un total de 39,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, agregando que en lo que va del año en curso acumuló un alza de 15,1%.



La división de mayor aumento en el mes fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio de 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).





Cuánto hubo que ganar en junio para no ser pobre

En cuanto a la Canasta Básica Total (CBT), la suma para el mismo mes también llegó a 1,6%, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 29,2%. En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 10,1%.



En concreto, una familia tipo integrada por cuatro personas (dos adultos y dos menores), necesitó en junio ingresos mínimos de $1.128.398 para no ser pobre, de acuerdo a los datos suministrados por el organismo oficial.



Cuánto hubo que ganar en junio para no ser indigente

Por el lado de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), el INDEC informó que la suba en junio fue del 1,1%, sumando un 28,7% en términos interanuales y un incremento acumulado de 12,6% en lo que va de 2025.



En concreto, una familia tipo compuesta por cuatro personas (dos mayores y dos menores), necesitó el mes pasado ingresos mínimos de $506.008 para no ser indigente.



Ingresos

De acuerdo al INDEC, las familias debieron tener en junio los siguientes ingresos para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y no ser pobre o la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no ser indigente:



Familia de tres personas: $898.336 para cubrir la CBT y $402.841 para cubrir la CBA

Familia de cuatro personas: $1.128.398 para cubrir la CBT y $506.008 para cubrir la CBA

Familia de cinco personas: $1.186.826 para la CBT y $532.209 para cubrir la CBA



Qué es lo que mide el INDEC

Según el organismo oficial, la medición de la pobreza con el método de Línea de Pobreza (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.



El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener la Canasta Básica Total (CBT).



Para determinar la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para la indigencia, se calcula la proporción de los que no superan la CBA.