Inició el pago de plus complementario con aumentos a municipales Lunes, 14 de julio de 2025 El cronograma se extenderá hasta el jueves 17, según anunció el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes. Se aplica la suba acordada en paritarias de marzo.



Los trabajadores de planta, contrato y los agentes Neike bancarizados tendrán depositado el pago del plus en sus respectivas cuentas bancarias este mismo lunes 14 de julio, dinero al que podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.



Por su parte, aquellos trabajadores Neike que no están bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), en su sede central, ubicada en Brasil 1269. Los pagos se realizan de lunes a viernes, de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.



En este caso, el lunes 14 les corresponderá cobrar a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2. En tanto que el martes 15, será el turno de los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6. Tras el feriado provincial del miércoles 16 de julio, por el aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de Itatí, el cronograma finalizará el jueves 17 con documentos que finalicen en 7, 8 y 9.



En tanto, los Neike bancarizados pero que no poseen tarjeta de débito, deberán cobrar por ventanilla del Banco de Corrientes (sucursal av. Teniente Ibáñez 1826) de acuerdo al cronograma detallado anteriormente y que va del lunes 14 al jueves 17 de julio.