Murió un automovilista que chocó contra un colectivo

Lunes, 14 de julio de 2025

Fue de madrugada en el acceso a la ciudad fronteriza. La víctima fatal es de aquella localidad. Todos los heridos se encuentran internados en estado grave.



Un violento choque entre un automóvil y un colectivo de larga distancia sobre Ruta Nacional 14 en el acceso a la ciudad de Santo Tomé, dejó en la madrugada de ayer una persona muerta, mientras que sus dos acompañantes se encuentran en gravísimo estado.



El siniestro vial se registró cerca de las 6 de la mañana del domingo entre un automóvil Peugeot de color negro y un colectivo de larga distancia, perteneciente a la empresa misionera Crucero del Norte, indicaron fuentes oficiales.



La víctima de apellido Coutiño sería oriunda de la ciudad de santotomeña; mientras que no trascendieron datos de los acompañantes, pero la Policía local indicó que todos resultaron con gravísimas lesiones y debieron ser rescatados del interior del automóvil incrustado en la parte frontal del colectivo.



HABÍA MUCHA NIEBLA SOBRE LA RUTA



Las causas que rodearon el choque aún no fueron establecidas oficialmente, pero no se descarta una maniobra imprudente de parte de uno de los conductores, que sumado a la espesa niebla persistente en la zona del impacto, confabularon para la tragedia.



Personal de la Dirección de Tránsito de la comuna local, además de Bomberos Voluntarios, trabajaron para socorrer a las víctimas y ordenar el caos vehicular provocado por el choque.



Despiste y vuelco



SOBRE EL ASFALTO LAS VÍCTIMAS DEL VUELCO.



Mientras tanto ayer alrededor de las 18, un automóvil con cinco ocupantes sufrió el despiste y posterior vuelco, sobre Ruta Provincial N°43, a la altura del kilómetro 5,5, camino a Santa Ana. Fue a la salida de una curva pronunciada, a metros del acceso al club Aranduroga, donde por causas que se tratan de establecer el automóvil Fiat Idea perdió el control y dio varios tumbos sobre la cinta asfáltica.



En el vehículo viajaban dos hombres y tres mujeres, todos jóvenes.



Según indicaron testigos en el lugar, al parecer y producto del vuelco, las tres chicas salieron despedidas del automóvil y sufrieron las lesiones más graves y preocupantes. Los heridos son de apellido Monzón, Soler, Diamante, Crespo y Cáceres.



En el lugar trabajó personal de la Comisaría de Perichón y varias ambulancias de Departamento de Emergencias Sanitarias (107). Por ahora se desconoce qué pudo haber provocado el vuelco.